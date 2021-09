LAPOINTE, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 août 2021, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Lapointe, époux de feu madame Lucille Cameron. Il était le fils de feu Wilfrid Lapointe et de feu Marie-Flore Plante. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Gervais-de-Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30.Il laisse dans le deuil ses enfants : Carole (André Picard), France (Jean-Pierre Allard), Aline (Alain Audet), Nathalie (feu Gilles Bissonnette), Nelson (Johanne Poulin); ses petits-enfants : Keven et Jennifer Lapointe, Vanessa, Alexandre, Frederik et Olivier Allard, André et Amélie Audet, Bianca et Jordan Bissonnette, Sophie et Nicolas Lapointe; ses arrière-petits-enfants : Aviana-Rose, Milan, Cameron, Liam, Lou-Ann, Antoine et Kaylee ainsi que sa compagne de vie madame Thérèse Breton. Il était le frère de : feu Claude (feu Donatienne Laflamme), feu Thérèse, feu Marcel (feu Rose Dumont), Jeannine (feu René Simard), feu Edgard (Réjeanne Lemieux), Jeanne-Mance (feu Joseph Marceau), feu Gaétan (Solange Larochelle), Colette (Jean-Guy Isabelle), Lise (feu Paul-Emile Roy), Clément (Solange Lapierre), Bertrand (Lise Béchard) et Réal (Diane Pouliot). De la famille Cameron, il était le beau-frère de : feu Raymond, Réal (Jacqueline Béland), Emilien (Lucille Gagné), feu Rosaire (feu Rita Sanchagrin), feu Roch (feu Claudette Royer), feu Jean-Claude (Mariette Audet), Gisèle (Yvon Béland), Mariette (Michel Chabot) et Laurence (Jacques Fortin). Il laisse également dans le deuil ses filleul(e)s et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements à Mme Thérèse Breton et Mme Jeannine Lapointe pour les bons services rendus à leur père. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke est, bureau 104 Montréal (Québec) H1N 1C1 site internet : : https://poumonquebec.ca/faire-un-don/.Monsieur Lapointe a été confié pour crémation à la