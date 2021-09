LORTIE, Guy



À Québec, alors que le soleil se levait au petit matin du 21 août 2020, la belle lumière de vie de Guy (Lortie, 81 ans) s'éteignait ici et s'allumait ailleurs pour illuminer au-delà, plus loin, autrement. Le départ de ce passeur de sagesse et de joie, de ce jouisseur de vie et conteur infatigable, de cet homme au sourire éternel et au regard d'étincelles laisse un vide immense dans la vie de son épouse: Céline Cloutier, dans celle de ses enfants: Jean (Julie Lalongé), Manon (Hervé Bouchard) et Ève-Marie (Clarens Lavoie) comme dans celle de ses petits-enfants: Mathias, Élise, Charlotte, Laurence, Madeleine et Corinne. La peine n'est pas moindre pour ses frère et sœur toujours vivants: Germaine (Amédée Parent) et Michel (Diane Néron), mais aussi pour les membres de sa belle-famille Cloutier: Léon (Noëlla Fortin), Paul (Charlotte Bergeron), René (Monique Simard), Madeleine (Martin tremblay), Normand (Diane Hudon) et Denis; de même que pour tous ses parents, neveux, nièces et amis fidèles qu'il a su si bien aimer. Sa lumière brillera maintenant auprès de ceux qui l'ont précédé, comme ses parents: Joseph Lortie et Gérardine Dubeau, ses frères: Marcel (feu Marguerite Ouellet) et Roger (feu Marguerite Lavoie), sa sœur Julienne et sa belle-sœur Monique Cloutier. La famille vous accueillera le dimanche 19 septembre de 14h à 17h et de 19h à 22h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie et de là au cimetière Nativité de Notre-Dame rue du Fargy.La famille désire remercier avec chaleur et affection toutes les équipes de l'aile de cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus qui sont intervenues au cours des dernières années comme soutiens, préposés et soignants, en traitant Guy comme un grand-père, un père, un oncle, un ami. Merci infiniment pour les soins, le respect et l'affection donnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'équipe de l'Unité coronarienne de l'Hôpital de l'Enfant Jésus via de la Fondation du CHU de Québec, Tél. : 418 525-4385 Site : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/