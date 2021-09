BOUCHARD, Paul-Eugène



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 9 septembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Paul-Eugène Bouchard, époux de dame Maureen Cleary, fils de feu monsieur Emile Bouchard et de feu dame Maria Fortin. Il demeurait à Donnacona.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Bouchard laisse dans le deuil ses enfants : Bonnie May (Pierre Giroux), Nathalie et Paul (Kimberley-Ann Hamblin); ses petits-enfants : Leslie-Ann (Laurent Archambault), Tchad, James (Stéphanie Pacaud), Alexandra (Olivier Daigneault), Madison et Dylan; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cleary et Bouchard: Gail, Cynthia, Madeline (Maurice), Willa-Ann (Giovanni), Margaret-Rose, Bill et Kenneth (Anne-Marie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s qu'il aimait beaucoup. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Halo, du CLSC et du Centre d'hébergement de Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués avec respect, générosité et amour humain.