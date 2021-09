OUELLET, Micheline



À la Résidence le Faubourg, le 3 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Micheline Ouellet, épouse de feu monsieur J. Armand Simard, fille de monsieur Jean-Baptiste Ouellet et de feu dame Hénédine St-Pierre. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Gisèle (feu Clément Girard), feu Raymond (Julienne Fortin), feu Pierrette, feu Marie-Marthe (feu Arthène Jobin), feu Solange (feu Christian Leclerc), Charles-Eugène (Micheline Lalancette), Jean-Marie (feu Pauline Gagnon, Louisette Brassard), Yvonne (feu Pierre Gobeil), Yvon (Hélène Bouchard), Angéline (feu Martin Gauthier, Raynald Michaud) et Denise (Gaston Blackburn); les enfants de son époux : Lise Simard (Jean Normand) et Pierre Simard (Lise Plamondon); ses petits-enfants : Michel Normand (Marie-Elaine Leduc), Yves Normand (Nathalie Picard), Hélène Normand (Michel Camiré), Simon Normand (Suong Ni Woo), Luc Simard (Salomé Kuyvenhoven), Julie Simard (Angelo Katsoras) et Marie-Claude Simard (Bruno Camiré) ainsi que ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Résidences l'Envol et le Faubourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294