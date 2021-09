DERAÎCHE, Daniel



J'aurais bien pris quelques années de plus, mais la vie en a décidé autrement. J'ai eu une belle vie remplie d'amour et d'amitiés, de rencontres et de découvertes. Je suis parti pour un grand voyage, le 23 octobre 2020 des suites d'une longue maladie. J'étais le fils de feu Rose Joncas et de feu Alfred Deraîche.Je laisse dans le deuil ma compagne de vie Johanne Bouffard, mes sœurs et frères : (feu Gaétan Deraîche) Irène Deraîche (Michel Giguère) Edouard Deraîche, (Pierrette Lemieux) Fernande Deraîche, Claude Deraîche, Pierre Deraîche (Carole Goulet) mes beaux-frères et belles sœurs : Marc Bouffard (Diane Gendron) Alain Bouffard (Céline Desrochers) ma tante, Mme Monique Grenier et de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et de très chers ami (e)s. En particulier un grand merci à Gaëtan Roy et Guy Jacques qui ont rendu mes derniers mois de souffrance moins difficiles par leur présence assidue.Ma famille vous y accueillera à compter de 10 heures.Un grand merci au personnel de soins du département d'oncologie du CRCEO et de l'Hôtel- Dieu de Québec, département palliatif et à tous les intervenants sur qui nous avons pu compter. Comme les fleurs ne sont PAS AUTORISÉES, vous pouvez faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385, via courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca