DÉRY, Alice



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 29 août 2021, à l'âge de 93 ans et 1 mois, est décédée dame Alice Déry, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Paquet, fille de feu monsieur Joseph Déry et de feu dame Marie-Louise Plamondon. Elle était native de l'Ancienne-Lorette et demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à lade 9 h à 10 h 30 suivi d'L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Déry laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Clément Bédard), Johanne (André Rousseau), Diane, Suzanne (Réjean Minier), Roger et Gaétan (Cindy Baribeau); ses petits-enfants : Patrick (Marie-Pier Béland-Belleau), Éric (Jessica Petitclerc) et Kevin (Audrey Matte); ses arrière-petits-enfants : Fay, Logan, Emérick et Romie-Rose; ses frères et soeurs : feu Rose-Anna (feu Henri Racine), feu Céline, feu Charles, feu Alma (feu Raymond Hamel), feu Ernest (Pauline Leclerc), Alida (Henri Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'hôpital de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer : https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donDes formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.