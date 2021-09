BOILY, Natacha



À son domicile, le 20 août 2021, à l'âge de 50 ans, est décédée dame Natacha Boily, fille de dame Lucie Gros-Louis et de monsieur Carol Boily. Elle demeurait à Saint-Étienne. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 17 septembre 2021 de 19h à 22h, ainsi qu'à l'église Notre-Dame de Lorette (73, boul. Bastien, Wendake G0A 4V0),de 15h15et sera suivi d'Les cendres seront déposées au cimetière de Wendake.Outre ses merveilleux parents, elle laisse dans le deuil ses enfants: Cédrick, Gabriel; ses soeurs et son frère: Caroline, Allyson, feu Mario, Claire; son petit lutin Sarah; son parrain et sa marraine: Céline Tremblay et Yves Boily; son beau-père: Gérard Beaulieu; ses oncles et tantes, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement aux gens de Wendake pour les nombreux témoignages de sympathie déjà reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc