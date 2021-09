BOUCHER, Jean-Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 août 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Pierre Boucher, époux de dame Louise Laforest. Il demeurait à Boischatel.La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 13h à 14h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard.Il laisse dans le deuil outre son épouse Louise ; ses fils : Éric (Caroline Gagnon, son fils Samuel Paquin) et Ghyslain (Magali Tremblay) ; ses petits-enfants : Vianka et Alicia ; ses sœurs et sa belle-sœur : feu Guy (Lorraine Coulombe), Lise (feu Donat Lemieux), Josette, feu Monique (feu Gaston Fournier) et feu Ghislain ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laforest : Gilbert (Marlène Duguay), Roméo (Suzette Tremblay), Richard (Brigitte St-Pierre), Bernard (Solange Deblois), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au Dr Valérie Gaudreault et à tout le personnel soignant de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org