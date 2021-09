VALLIÈRES, Jacques



Au Centre Paul-Gilbert, le 14 décembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jacques Vallières, époux de dame Madelaine Daigle. Il était le fils de feu Marcel Vallières et de feu Marie-Marthe Trudel. Il demeurait autrefois à St-Apollinaire. La famille vous accueillera aule samedi 18 septembre 2021 de 12 h 30 à 14 h 50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants et ses petits-enfants: Eric, Pascal (Maude Gagnon), Naomie et Élodie Vallières, Mélanie (Eric Branger), Léa et Thomas Paquet; ses frères et sœurs Vallières: Francine, Lise, Denis (Ginette Boucher), Gilles (Josée Guérard), Johanne (Richard Rousseau), Mireille (Stéphane Valcourt); ses beaux-frères et belles-sœurs Daigle: Réjean (Louisette Laroche), Michel (Céline Labonté), Raymonde, feu Francine, Louise (Yvan Vachon), Yvon, Richard, Léo (Angéla Ruptash) et Mario. Il laisse également dans le deuil neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. Dons suggérés: La société alzheimer du Québec, https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all. La famille tient à remercier la Dre Girard et l'équipe de soins de l'unité Belvédère au TSC du Centre Paul-Gilbert pour les excellents soins prodigués à Jacques jusqu'à son dernier souffle. Un remerciement est aussi adressé aux personnels du 3e étage du CHSLD de St-Apollinaire qui ont bien pris soin de lui pendant 5 ans. Un grand Merci à Gilles Daigle, Michel Daigle et Céline sa conjointe ainsi que Raymonde Daigle pour leur soutien en s'occupant si bien de Jacques au cours de la maladie. Jacques a tellement apprécié les activités que vous avez fait avec lui! Merci Mille fois. La direction des funérailles est confiée à la