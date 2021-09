DONOVAN, John



À la Maison Catherine de Longpré, le lundi 15 mars 2021, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé bien entouré des siens monsieur John Donovan, fils de feu Wilfrid Donovan et de feu Laure-Annette Fortin. Il demeurait à Saint-Georges à la Résidence L'Oiseau Bleu. Il était natif de Saint-Côme-Linière et fut propriétaire du commerce Donovan Électronique à Saint-Georges pendant 22 ans. Il a vécu par la suite à Québec de 1988 à 2013. John Donovan fut un marchand de bonheur. Sa passion pour la musique était contagieuse. Elle immortalisa dans le coeur des gens leurs moments des jours heureux. Il fut un homme généreux. En tant que membre du Club Optimiste, il a souvent contribué à amasser des fonds pour la communauté de Saint-Côme-Linière. Et ces dernières années, il organisait des projections de films et de concerts de musique au grand plaisir des résident(e)s de L'Oiseau Bleu. Ayant travaillé avec le public toute sa vie, John accueillait tout le monde chaleureusement avec son sourire et ses yeux bleus pétillants. Il créait instantanément avec eux un lien sincère. La famille recevra les condoléances aule vendredi 24 septembre en soirée de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 25 septembre, jour de la cérémonie, en matinée de 9h à 10h25.et de là au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants : Mike, Bob (Nathalie Bouchard) et Peggy (Isabelle Laplante); ses petits-enfants : Thomas et Clara. Il était le frère de : Patrick (Maria Teresa Rivera), James (Noëlline Duval), Kathleen (Ralph Zwicker), Dorothy-Ann (Marc Lord), feu Frances et Marjolaine (Renaud Talbot). Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Hélène Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Aux personnes bienveillantes qui ont adouci son parcours, merci de l'avoir honoré. La famille tient à remercier tout le personnel et tous les bénévoles de la Maison Catherine de Longpré pour les soins de qualité prodigués avec dévouement. John Donovan est parti pour son dernier voyage sereinement et avec dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.