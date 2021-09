GAUDREAULT, Lucette Comeau



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 6 septembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Lucette Comeau, épouse de feu monsieur Richard Gaudreault, fille de feu monsieur Willie Comeau et de feu dame Léontine Chabot. Elle demeurait à Charlesbourg.et de là un cortège se rendra au cimetière St-Grégoire de Montmorency où ses cendres iront reposer auprès de son époux.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie Gaudreault, Johanne Gaudreault (Guy Breton) et Claude Gaudreault (Caroline Fournier); ses petits-enfants : Kaecy Dussault, Keenley Dussault (Laurie Ferland-Guay), Kylan Dussault, Émily Duchesneau-Gaudreault, feu Jessica Duchesneau-Gaudreault, Allan Savard, Médéric Gaudreault (Alyson Boyte) et Danaïk Gaudreault; ses frères: Conrad Comeau (Rollande Thérrien), feu Rosaire Comeau (Thérèse Lapointe) et feu Willie Comeau (feu Dolorosa Lapointe), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines dont Micheline Thibault, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leurs soins exceptionnels et leur grand coeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec (Québec), G1H 5V5, tél. : 418 628-0456.