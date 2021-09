TARDIF, Fernande Audesse



Au CHSLD Paul-Gilbert de Charny, le 13 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée à cause de cet impitoyable virus madame Fernande Audesse, épouse de feu monsieur André Tardif. Elle était la fille de feu Laurien Audesse et de feu Bernadette Mercier de St-Hénédine. Elle demeurait à St-Gilles de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Suzanne Bérubé), Alain, Bruno (Jacinthe Landry), Patrice, Gino (Nathalie Martel); ses petits-enfants : Audrey-Anne (Daniel Levasseur-Simms), Marc-Antoine (Stéphanie Lacroix), Jean-Sébastien (Sarah St-Hilaire), Stéphanie (Jean-Pierre Vaillancourt), Sarah, Dany (Claudie Caron), Frédéric et Sonia Racine ; ses arrière-petits-enfants Liam Simms et Charlotte Vaillancourt. Elle laisse également dans le deuil ses frères: Fernand Audesse (Diane Tardif), Bernard Audesse (Lise Plourde); son beau-frère Laurent Tardif (Lorraine Guilbeault). Elle laisse aussi en deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Paul Gilbert de Charny pour les excellents soins prodigués et l'attention apportée. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 17 septembre 2021 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants, la Fondation de la deuxième chance. Faire une don: Fondation Québécoise pour les jeunes contrevenants à https://www.fqjc.org/fr/simpliquer/#donLa direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire