PELCHAT, Angèle Lessard



Au CISSS CA Saint-Georges, le 28 août 2021, à l'âge de 84 ans et 5 mois, est décédée doucement et entourée de ses proches, dame Angèle Lessard, épouse de M. Rémi Pelchat. Elle demeurait à Saint-Jules. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Pascale; son petit-fils Michaël Giguère (Laurie Gagnon), sa petite-fille Frédérique Giguère (Maxime Deland), son arrière-petit-fils Léo et son arrière-petite-fille Simone. Elle était la sœur de Réjeanne (feu Paul Giguère), feu Gilberte (feu Dominique Giguère, feu Joseph Lessard), feu Martine (feu Viateur Cliche, feu Florian Cliche), feu Marc (feu Normande Pépin). Elle était la belle-sœur de feu Alfred, feu Lionel (feu Cécile Lessard, Diane Dupont), feu Octave (feu Normande Labbé), feu Yvette (feu Eugène Delisle, feu Gaston Legendre), Paul (feu Réjeanne Barabé), Annette (feu Brice Shelton), Chantal (feu Napoléon Gravel), Jacques (Henriette Gravel), Marguerite (feu Philippe Verret), Claire (feu Pierre Vachon, feu Hervé Godbout), feu Gérard ( Lynda Foley), Thérèse (Mike Fairchield, Georges Perking) et Estelle (feu Yvon Langlais). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi le 17 septembre de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc., 775 avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, Qc. H1N 1C1) : https://poumonquebec.ca/