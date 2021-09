CROISETIÈRE, France Pruneau



À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 27 août 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée dame France Pruneau, épouse de monsieur Jean-Marc Croisetière. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Lafrance et feu monsieur Alfred Pruneau. Elle demeurait à St-Lin des Laurentides.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Marc; son fils Steve (Mylene Lachapelle); ses petites-filles : Alicia et Maëlie; son frère et ses sœurs : feu Marie-Paule (feu Jean-Claude Bédard), Lucette (Noël Dion), Irène (Paul Lafrenière), feu Alfred Jr. (feu Jacqueline Ménard) et feu Colette (Michel Desmarais); ses beaux-frères et belles-sœurs : Lucille (feu Jean-Claude Ménard), feu Jeannine (feu Roland Latulippe), feu Louisette (feu Robert Robitaille), Yolande, feu Robert (Huguette Barbeau), Micheline, feu Madeleine et Ginette (Reynald Dutil) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des centres hospitaliers Le Gardeur et l'Institut de cardiologie de Montréal pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387