PARADIS, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 septembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Richard Paradis. Il était le fils de feu M. Napoléon Paradis et de feu Mme Alma Paradis. Il demeurait à Saint-Isidore. Selon ses volontés, la commémoration aura lieu de façon intime à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Mary Rose Bigcas), Alain (Emmanuelle Couture), André (Caroline Martel) et leur mère Éliane Lacasse; ses petits-enfants : Chris Emmanuel, Anne-Sophie, Sarah-Maude, Ève et Éloïse; ses frères et sœurs : feu Emilien (Suzanne Ferland), Roger (Denise Turgeon), Achille (Antonine Pomerleau), Yolande (feu Benoit Gagné), Claude (Isabelle Pelchat), Fernand (Lise Paradis), Gaston (Claire Gosselin), Nicole et Armand (Lise Pouliot). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Ste-Hénédine pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Vous pouvez effectuer un don à la Société de l'Arthrite : https://arthrite.ca/