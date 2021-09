LAMONTAGNE, Gaston



À l'Hôpital de Montmagny, le vendredi 16 juillet 2021, est décédé à l'âge de 85 ans et 1 mois, monsieur Gaston Lamontagne, époux de madame Suzanne Mercier. Il était le fils de feu Darie Lamontagne et de feu Marguerite Lecompte. Il demeurait à Saint Just-de-Bretenières. La famille recevra les condoléances à la salle du :vendredi le 17 septembre de 19h à 21h30 et samedi le 18 septembre de 12h à 14h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne Mercier, ses enfants : Daniel, Sylvie (Raynald Vachon), Sylvain (Lucille Bolduc) et Bianca (Éric Lachance) ; ses petits-enfants : William Lamontagne (Johnny Richard), Marie-Ève Vachon (Cédric Beaulieu), Manuel (Olivia Boutet) et Alex Lamontagne, Nathan et Émie Lachance ainsi que ses arrière-petits-enfants : Elliot et Thomas Beaulieu. Il était le frère de : feu Réal (Lucille), Jean-Paul (Huguette Beaulieu), Denis (Denise), Micheline (Denis), feu Conrad (Jocelyne), feu Nicole (Marc) et feu Réjean (Solange). De la famille Mercier, il était le gendre de feu Georges Mercier (feu Exilia Langevin) et le beau-frère de : feu Marie-Ange (feu Roméo), Henri-Paul (Monique Coulombe), Hélène (feu Jean-Paul Proulx), feu Marcellin, Georgette (feu Fernand Boulet), Pauline (feu Robert Cloutier) et feu Gervais (Lisette Godbout). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Just-de-Bretenières, 210B, Route 204, Saint-Just-de-Bretenières (Québec) G0R 3H0.