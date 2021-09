MOREAU, Rosaire



Au CHUL, le 11 septembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Rosaire Moreau, époux de feu madame Yvonne Martineau. Il était le fils de feu Apollinaire Moreau et de feu Marie-Louise Cayer. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Yolande (Maurice Lepage), Jacqueline (Robert Guérin), Gratia (Jean-Jacques Demers), Paul-Émile (Sylvie Giguère), Francine (feu Roger Laliberté), Jean-Pierre (Line Demers), feu Claudette, Marc-André (Johanne Nadeau), Laurent (Edith Lauzé), Mario (Michèle Dumont); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Benoit (Pauline Gasse), feu Fernande (feu Hervé Sévigny), feu Jean-Paul (feu Marie-Paule Côté), feu Rita (feu Edgard Daigle), feu Irène (Aimé Côté), Liliane (Jean-Pierre Blais), Marcel (Lise Douville), Gilles (feu Dolores Bergeron), feu Yvon (Lisette Aubin), Madeleine (feu Roland Cayer), Gabrielle (Aurèle Olivier), Céline (feu Jean-Paul Gingras), Ghislaine (Clément Boilard); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un gros remerciement au personnel de la résidence Jardin Marie-Pier de St-Flavien ainsi qu'au personnel soignant du CHUL. La famille vous accueillera à la maison funérairele samedi 18 septembre 2021 à compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fabrique Ste-Élisabeth-de-Lotbinière (Communauté St-Apollinaire). Des formulaires seront disponibles au salon