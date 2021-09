GAGNON LESCAULT, Jeannette



À l'Unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 7 janvier 2021, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannette Gagnon, épouse de feu monsieur Gilles Lescault, fille de feu madame Irène Labrecque et de feu monsieur Antonio Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances àà partir de 10 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Denys Vermette) et Alain (Marie-Christine Duval); ses petits-enfants : Philippe (Laurence Nadeau-Cousineau), Jessie-Anne (Olivier Fortin) et Jonathan (Gloria Brun); ses frères et sœurs : feu Jean-Paul (feu Louisette Drolet), Georgette (feu François Émond), feu Robert (Murielle Laberge), Florence (feu Georges Guillemette), feu Rosaire (feu Noëlla Leblond), feu Gisèle (feu Fernand Dubé), Fernand et Thérèse (Jules Matte); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lescault : feu Jacques (feu Émilia Pelchat), feu Marcel (Carmelle Chabot), Jacqueline, feu Raymond (Yolande Lemelin) et Michel (Madeleine Couture); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel du CLSC Limoilou, cellule soins palliatifs, plus particulièrement Martine, Sabrina, Vincent, Maxime et Mireille pour leur support et l'approche humaine qu'ils ont su nous démontrer. Également, un merci très spécial à tout le personnel de l'Unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour le dévouement, l'approche humaine et l'écoute que vous avez témoignés à notre chère Jeannette. Vous avez fait en sorte que les derniers jours de sa vie ont été sereins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 418-524-2626, https://www.gilleskegle.org/.