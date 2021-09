BRISSON, Jeannine Villeneuve



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 13 septembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Jeannine Villeneuve, épouse de monsieur Jean-Marie Brisson, fille de feu dame Joséphine Verret et de feu monsieur Frédérique Villeneuve. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale lundi 20 septembre 2021 de 19h à 22h et le mardi 21 septembre de 11h30 à 13h30.. Les cendres seront déposées à une date ultérieure au cimetière de Notre-Dame-des-Laurentides, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle laisse dans le deuil son époux des 63 dernières années, Jean Marie Brisson; ses enfants : Sylvie (Jean Bouthillette), Michel (Nancy Pageau), Denis (Sandra Villeloup), Lucie (Serge Jacques), Eric (Esther Rhéaume); ses petits-enfants : Rémy, Mario, Catherine, Olivier, Logan, Pénéloppe; ses beaux-frères et belle-sœurs de la famille Brisson : Jean-Paul (Huguette Bédard), Jean-Guy, Marie (Jean-Paul Maranda), Blanche (feu Clément Gauvin), feu Noëline (Réal Bolduc), feu Réginald (Gabrielle Tardif), feu Donald (Claudette Bélanger), Herman (Lise Hamel), Jacynthe (Jean Doré); ses filleuls et sa filleule: Pierre Brisson, feu Nicole Brisson et Luc Maranda; ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre sa mère tant aimée, ainsi que ses sœurs et son frère: feu Blanche, feu Georgette (feu René Garneau), feu Noëlla (feu Lucien Binette), feu Bernadette (feu Léandre Pageau), feu Yvette (feu Yvon Barbeau), feu Sœur Thérèse, feu Louis (feu Simone Latulippe).