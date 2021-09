LEMAY, Marcel



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 1er septembre 2021, est décédé M. Marcel Lemay. Âgé de 88 ans, il était l'époux de Mme Claire Filteau, le fils de feu Mme Armande Blanchette et feu M. Cyrille Lemay. Outre son épouse Claire, il laisse dans le deuil son fils François (Carolyne Laplante). Il a rejoint ses frères et ses sœurs : Raymond, Firmin, Lisette et Paulette. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Filteau, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis (ies). La famille vous accueillera pour les condoléances le samedi 18 septembre 2021, à partir de 9 h 30, en l'église de Saint-Louis-de-Lotbinière.Des remerciements très sincères sont adressés au personnel soignant du CHSLD de Saint-Flavien et à l'équipe médicale de l'unité des soins palliatifs pour leur dévouement, leur accompagnement professionnel et les bons soins prodigués. Pour exprimer votre sympathie, la famille vous invite à faire des dons à la Fabrique St-Laurent Rivières du Chêne, 7510, route Marie-Victorin, Lotbinière (Québec) G0S 1S0. Simplement indiquer " communauté de Lotbinière " sur votre chèque. La direction des funérailles a été confiée à la