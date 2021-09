VÉZINA, Gaétan



À l'Hôpital Général de Québec, le 5 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gaétan Vézina, époux en premières noces de feu dame Marie-Berthe Pichette et en secondes noces de dame Carmen St-Gelais, fils de feu dame Yvette Tardif et de feu monsieur Paul-Émile Vézina. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13hLes cendres seront déposées au cimetière de Lac-Saint-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Outre son épouse Carmen St-Gelais, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (Guy Mc Kinnon); ses beaux-enfants: Marie-Josée Moisan, Martin Moisan (Sophie Courval), Christian Moisan (Catherine St-Jean); ses petits-enfants: Anthony, Audrey-Ann, Jessica, Cédrik et Julianne; ses frères et soeurs: Céline (feu Jean-Guy Houde), Francine (Roger Martel), Danielle (Jean Bussières), feu Richard (Gaétane Isabel); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille St-Gelais: Louisiane (Gérard Desmeules), Nicole (feu Lionel Gosselin), Donald (Martine Gagnon), Léandre (Monique Vézina), Hortensia (Claude Fleury), Fleuriane (Claude Savard), Yves, Jean-Marc; les membres de la famille Pichette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'unité 550 de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement et les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec), G1S 3G3, téléphone: (418)527-4294, sans frais: 1-866-350-4294, téléc.: (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site Internet: www.societealzheimerdequebec.com