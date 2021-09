LECLERC, Jocelyn



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 août 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jocelyn Leclerc, époux de madame Gaëtane Henri, fils de feu Ovide Leclerc et de feu Rita Nadeau. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Sandra Pelletier) et Marie-Josée; ses petits-enfants: Léonie, Mathis, Mégane et Alexandre (Joanie); son arrière-petite-fille Eva-Rose; son frère, Marquis; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Henri: Andréanne (Jean-Guy), Jean-Claude (Solange), Laurence (Gaëtan), Pauline, Janine (André), feu Lucie et Gaston (Chantal); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à monsieur André Roberge pour son support lors des accompagnements aux traitements de Jocelyn. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.