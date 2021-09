CHABOT, Céline



À l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 6 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Céline Chabot, épouse de feu Gilles Rondeau. Elle était la fille de feu Alphonse Chabot et de feu Marie-Berthe Corriveau, née à Notre-Dame-de-Buckland.L'inhumation des cendres aura lieu le vendredi 24 septembre 2021, à 10h, au cimetière Saint-Charles-Borromée, 648 boulevard Louis-XIV, Québec (QC) G1H 4M8. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Michèle Mazia), Chantale (Robert Champagne) et Marie-Claude; ses petits-enfants : Olivier, Camille, Magalie, Philippe, Gilles Soussou, Francis Aby, Marc Djonay, Myriam Gnakonon, Nora Dahi et Guy Woody; Clay, Angèle, Anne et Max; ses sœurs et frères : Yolande (feu François-Xavier Houde), Monique (feu Jean-Paul Houde), Marie (feu Marcel Villeneuve, feu Jean-Guy Talbot), Alphonse (Louisette Marmen), Denis (Carmelle Lapointe) ; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Rondeau : André (Hélène Côté), Fernande (feu Marcien Roberge) et Michel (Raymond Bisson). Elle laisse également dans le deuil plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses sœurs et frères : Lorette (feu Robert Gingras), Marthe (feu Fernand Villeneuve), Thérèse (feu Rémi Carrier), Michel (feu Thérèse Hamel), Gérard (Solange Déry), Suzanne (feu Raymond Poulin) et Claire (Régis Poulin, feu Yvan Lafleur); ses belles-sœurs : Pierrette, Micheline (Gilles Lortie) et Suzanne. La famille tient à adresser des remerciements aux membres du personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec et plus particulièrement ceux de l'unité des soins palliatifs pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent aussi se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 485 rue Dupont, Québec (QC) G1K 3X3, téléphone : 418 694-9316. https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons#don_in_memoriam