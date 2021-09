MUNRO, Paul Jr



À l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, entouré de l'amour de sa famille, le 5 septembre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Paul Jr Munro, époux de madame Nancy Giguère. Il était le fils de feu monsieur Paul Munro et de feu madame Denise Cloutier. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour les condoléanceset de là au columbarium Wilbrod Robert.Monsieur laisse dans le deuil son épouse Nancy Giguère, ses enfants : Éric (Dominique Brière), feu Michaël (Héléna Guay) ; son petit-fils Dereck ; sa belle-mère Laurette Duchesne ; ses frères et sa sœur : feu Mark (Germaine Filion), Bob (Chantal Blanchet), Daniel, John (Mariette Lamarre), Steeve et Isabelle ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère : Alain (Sylvie Côté), Sylvie (Mario Thomassin), Marlène, Carmelle (Daniel Journault), Stéphane (Nathalie Fortin), Kathie (Claude Cauchon), Marie-Josée et Stéphano Lafrance. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son fils Michaël. La direction des funérailles a été confiée à la maisonUn remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Sans oublier les services médicaux exceptionnels reçu par l'équipe des soins palliatifs du CRCEO. Toute marque de sympathies peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0.