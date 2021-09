TURGEON, Soeur Gemma, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 11 septembre 2021, est décédée sœur Gemma Turgeon, en religion sœur Marie-Fernand, sœur de la Charité de St-Louis. Elle était âgée de 98 ans dont 78 ans de profession religieuse, fille de feu dame Joséphine Marcoux et de feu Paul Turgeon. Elle demeurait à Lévis et était native de Saint-Julien (Wolfe) Qc. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Lucien (feu Jeannette St-Cyr), feu Lionel (feu Rachel Dubuc), feu Rachel (feu Léonidas Roy), feu Marie-Ange (feu Antonio Lemay), feu Thérèse (feu Evariste Poulin), feu Fernand (Marie-Rose Boissonneault), Jeannette (feu Réal Beaulieu), Albert (feu Anne-Marie Lambert) et Denise (feu Jean-Claude Lambert). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines. La défunte sera exposée à la Maison Louise-Élisabeth, 3 rue de l'Entente à Lévis,de 9h30 à 11h et de 12 h 30 à 14h00.inhumation au cimetière Mont-Marie, sous la direction de la Maison funéraireN.B.: Lors des funérailles le port du masque est exigé ainsi que la preuve de vaccination.