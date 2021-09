TARDIF, Diane



Au CHSLD St-Augustin (J-5000), Québec, le 3 septembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Diane Tardif. Née à Québec le 10 mai 1946, elle était la fille de feu dame Claire Plante et de feu monsieur Samuel Tardif. Filles d'Isabelle depuis 1983, elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière St-Charles. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude, Chantal (Stéphane), Serge (Patricia); ses petits-enfants : Nicolas, Rose, Félicia, Pierre, Sébastien, Kim, Kevin; ses arrière-petits-enfants; son amoureux Wilfrid Deschamps ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD St-Augustin (J-5000) pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.