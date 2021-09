LÉVESQUE, Charlotte



À la résidence Les Jardins du Haut-Saint-Laurent à Saint-Augustin-de-Desmaures, le 13 août 2021, est décédée madame Charlotte Lévesque, à l'âge de 92 ans et 10 mois. Elle était la fille de feu monsieur Freddy Lévesque et de feu madame Léontine Gamache. Elle laisse dans le deuil sa soeur unique Louise Lévesque (feu Jean-Paul Ramsay / feu Guy Milette); ses neveux et nièces: André (Martine Allard), Danielle, Marie-France sa filleule et Denys (Nathalie Aubin); ses petits-neveux et nièces: Jonathan (Mélissa), Sébastien (Natacha), Geneviève (Laurie), Stéphanie (Olivier), Caroline (Nicolas), Frédéryque (Dominic) et Ophélie; ses arrière-petits neveux et nièces: William, Kelly, Florence, Théo, Charles, James, Romane, Nathan et Esmée. Elle laisse aussi dans le deuil quelques cousins et cousines ainsi que des ami(e)s, particulièrement monsieur Laurier Morasse prêtre, les membres de la première équipe de la Pastorale du deuil de l'Église Saint-Charles-Borromée ainsi qu'une amie de longue date madame Ginette Picard. La famille recevra les condoléances en présence du corps aule vendredi 24 septembre de 19h à 22h ainsi que le samedi 25 septembre de 8h30 à 10h30.La mise en crypte se fera dans la crypte de l'Église St-Roch immédiatement après les funérailles et sur invitation seulement. Un MERCI particulier à sa nièce Danielle Ramsay pour son dévouement inlassable et sa grande générosité. Pendant de nombreuses années et particulièrement depuis 2009, elle s'est préoccupée d'assurer un mieux-être et la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la fin de vie de sa tante Charlotte. La famille tient à remercier sincèrement toute l'équipe du 3e fleuve de la résidence Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour son humanisme et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande d'une messe ou par un don à la Fondation des maladies de l'œil ou à La Croix Rouge canadienne.