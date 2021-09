BOURGET, Jean-Yves



Grand-Papa, tu vas toujours rester dans nos cœurs. Nous t'aimons très fort notre beau grand-papa d'amour!À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Bourget, époux de dame Louise Poulin. Il a été président des Toitures Benoit Tremblay (1979 inc) pendant 25 ans. Il était le fils de feu monsieur Léopold Bourget et de feu dame Gertrude Racine. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps. Selon ses volontés, il n'y aura pas de célébration. Le défunt a été confié auIl laisse dans le deuil outre son épouse Louise, ses filles et ses gendres : Natacha (Steve Caron) et Bianka (Yannick Gagnon); ses petites-filles adorées : Alicia (Jason Jean), Rose et Laina; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Bourget et Poulin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un merci tout particulier à Marie-Ève, Annie, Jean-François, Germain et Serge pour leur soutien durant cette épreuve. Merci également à son infirmière Martine Blais pour la qualité des soins prodigués.