SIMPSON, Gilles



Au CHUL, le 22 août 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gilles Simpson, époux de dame Gisèle Falardeau, fils de feu Roger Simpson et de feu Rita Pouliot. Il demeurait à St-Émile (Québec). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 10 h à 12h30 et. Les cendres seront déposées au cimetière St-Gérard Majella de Val-Bélair.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle; ses enfants : Daniel (Catherine de Montigny) et Annie (Michel Fraser); ses petits enfants : Abigaëlle, Charles-Olivier, Émy et Sara; son frère Denis (Céline Poiré); ses belles-sœurs : Monique (feu Gilles Desrochers), Rita (feu Gaston St-Pierre) et Lucille (Claude Thomassin); sa tante Yvette Plante (feu Robert Pouliot), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines des familles Simpson et Pouliot, la grande famille des patrouilleurs du Centre de ski le Relais qu'il avait dans son cœur pour toujours et les Jeunes de Cœur du Centre de ski le Relais dont il était membre actif et qu'il aimait beaucoup et de nombreux amis et amies. La famille tient à remercier l'urgence et le 1B du CHUL de Québec pour leurs bons soins prodigués et leur dévouement à l'endroit de Gilles.