CHABOT, Micheline Vallières



À l'Hôpital Général de Québec, le 31 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Micheline Vallières, épouse de feu monsieur Marcel Chabot. Elle était la fille de feu dame Marie-Ange Gagnon et feu monsieur Louis Napoléon Vallières. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Doris, Josette (Jacques Duchaine) et Sylvain; ses petits-enfants: Émilie Tessier (Nicolas Desroches), Simon-Pierre Tessier (Émilie Plante) et Mattys Duchaine; son arrière-petite-fille Julia, son petit cœur d'amour ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis(es). La famille désire remercier le personnel du 2e étage de l'Hôpital Général de Québec pour leur empathie, leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387 ou à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél.: 1 (800) 295-8111, site web: www.poumonquebec.ca