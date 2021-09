DION, Fernand



Le temps est maintenant venu pour moi d'aller rejoindre les personnes que j'ai tant aimées. Je m'y rends serein avec impatience. C'est quand même le cœur déchiré que je laisse sur Terre tous les miens. Aimez-vous comme je vous ai tant aimés, ce n'est qu'un au revoir.À Saint-Raymond, le 23 février 2021, à l'âge de 92 ans est décédé M. Fernand Dion, époux de feu madame Rose-Hélène Rochette. Il demeurait à Saint-Raymond. M. Dion laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (René Matte), Mario (Nathalie Bussières), Nathalie (Sylvain Paquet), Johanne (Pierre Bussières); ses petits-enfants : Simon (Christine Bureau), Audrey (Mandy Brown), Rosalie, Frédéric, Pyer-Hugh (Isabelle Gosselin), Joanie (Philippe Labranche), Martin, Sarah-Maude (Francis Cantin); ses arrière-petits-enfants : Eli-Charles, Félix-Olivier, Loïc, Ève, Marcus, Maelle; ses frères et sœurs: feu Lionel (feu Pauline Bureau), Gilberte (feu Bruno Leclerc), feu Marie-Paule (feu Jean Robitaille), feu Alfredine (feu André Baribault), feu Paul-Aimé (feu Louisette Pleau), Gaston (Simone Voyer), feu René, feu Rolland (Jovette Ouellet) et Jacquelin (Pierrette Cayer); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rochette : Roger (feu Marguerite Genest), feu Jean-Louis (feu Janette Daigle), feu Émile (Cécile Portelance), feu Guy (Loraine Gingras), feu Aline (feu François Cayer), feu Lucille (feu Marc-André Beaupré, France Bélanger) feu Jacques (Danielle Courchesne), Claudette (feu Alphédor Trudel), feu Louise (feu Fernand Hamel), feu Suzanne (feu Gratien Vézina), Marie-Paule (Jean-Guy Dubuc), Raymonde (Jean-Noël Plamondon) et Antonin (Line Moisan) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à dire un gros merci au personnel de la résidence l'Estacade pour tous les bons soins et l'amour reçu. On ne connaît pas tous vos noms, mais prenez ces remerciements comme étant personnels à chacun(e) de vous… Il vous aimait tellement. Un merci aussi à Céline Cinq-Mars, infirmière au CLSC, pour ton travail, ton aide et ton écoute.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation Cité Joie, 28, chemin des Cascades, Lac-Beauport, G3B 0C4. https://fondationcitejoie.com/