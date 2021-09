BILODEAU, Marie-Paule Cadrin



À Québec, à l'Hôpital Général de Québec, le 26 août 2021, à l'âge de 98 ans et 6 mois, est décédée Madame Marie-Paule Cadrin, épouse de feu Monsieur Paul-Émile Bilodeau. Elle était originaire et a résidé de nombreuses années à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Marielle (Richard Savard), Michel (Liliane Tremblay) et Nicole (Denis Hamel) ; ses petits-enfants : Marie-Christine (Mathieu Goulet), Jean-Philippe (Stéphanie Simard), Tom-Étienne, Geneviève-Anne, Jonathan (Stéphanie Larouche) et Audrey (Jean-Mikaël Châteauvert) ; ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Léa-Rose, Jeanne, Justine, Hubert, Maritza, Kimberley, Camille, Jacob et Anna-Rose. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Marie-Jeanne Cadrin ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines et cousins. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Humanitae Alzheimer évolutif pour les bons soins dispensés au cours des derniers mois et plus particulièrement Madame Laurence Michaud qui a été son ange jusqu'à ses derniers moments. Nous remercions également le personnel de l'Hôpital Général de Québec qui a veillé à son confort dans le dernier mois de sa vie.la famille vous accueilleraet sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de la paroisse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (https://societealzheimerdequebec.com).La direction a été confiée à la