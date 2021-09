DA SILVA, Jorge



C'est avec regret et une grande tristesse que nous vous informons du décès de monsieur Jorge Da Silva, président des Tuiles TCC, survenu le 10 septembre après un long combat contre le cancer.La famille vous accueillera aule vendredi 17 septembre 2021 de 16h30 à 21h00.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise Pelletier; sa fille Marie-Eve (Sean) et son fils Michaël (Laurence); ses frères: Fernando (Chantal) et Isidro (Marie-Michèle); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Pelletier: Jean (Anne) et Nancy; sa belle-maman Claudette ainsi que tous les autres membres de sa belle-famille, dont Diane (Denis); ses filleuls(es): Kristopher, Antony (Marie) et Sara-Maude; ses neveux et nièces: Marie-Pier (Dave), Audrey (Adam), Alexandra (Félix), Francesca, Marc-Olivier, Simao-Mathieu et Tomas. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, sa parenté au Portugal et plusieurs amis dont Manuel son meilleur ami et associé. La famille tient à remercier la Dre Virginie Croteau ainsi que son équipe des soins palliatifs pour leurs excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.