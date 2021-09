BEAULIEU, Lionel



À la Villa Marguerite de Rivière-du-Loup, le 8 septembre 2021, à l'âge de 94 ans et 2 mois, est décédé M. Lionel Beaulieu, fils de feu M. Joseph Didace Beaulieu et de feu dame Léontine Émond. Il demeurait à Rivière-du-Loup.et de là, au cimetière de Saint-Ludger. Il laisse dans le deuil, son amie de cœur Anne Boucher ainsi que les membres des familles Beaulieu, Boucher et Émond. La famille remercie le personnel de la Résidence Villa Marguerite et le personnel du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, de leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à M. Beaulieu. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Santé de Rivière-du-Loup, 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup G5R 2A4. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :