GARCIA, Jean



À l'Hôpital St-François-D'Assise, Québec, le 11 septembre 2021, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean Garcia, époux de madame Huguette Jackson. Il demeurait à Québec.et de là, au cimetière Sainte-Famille de Cap-Santé. Monsieur Garcia laisse dans le deuil, outre son épouse, les enfants de son épouse, les petits-enfants ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'Hôpital St-François-D'Assise pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org