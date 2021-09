CARRIER, André



Au Centre Paul-Gilbert, le 24 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur André Carrier, époux de madame Thérèse Morency. Il était le fils de (feu) Edgar Carrier et de (feu) Alberta Trudel. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Line Beaulieu), Hélène (Gilles Ross) et Claude Carrier; son filleul Mario Vézina, ainsi que plusieurs autres parents, cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Des remerciements s'adressent aux employés de CHSLD Paul-Gilbert ainsi qu'à la Résidence Kennedy pour leur chaleur humaine, la grande qualité des soins et leur dévouement.de 13 h à 15 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre Paul-Gilbert.