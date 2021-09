GIRARD, Dolorès



Au CHUL, le 4 septembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Dolorès Girard, fille de feu monsieur Joseph Girard et de feu madame Marie-Jeanne Drolet. Elle demeurait autrefois à Pont-Rouge. Madame Girard laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie et Jean; ses petits-enfants : ses frères et sœurs : Lise (Peter Beck), Yvette (Jean-Paul Paquet), Réjean (Louise Turgeon), Marie-Anne (Gilles Paquet), Aimé (feu Marina Labelle), feu Yvon, feu Lucien (feu Georgette Nadeau), feu Jeanine (feu André Toupin), feu André (feu Renée St-Louis) et feu René ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 1er étage du CHUL pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 18 septembre 2021 de 12h à 13h30 à laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation du CHU de Québec, Pavillon du CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 https://fondationduchudequebec.org/