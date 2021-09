O'NEILL, Stanley Jr.



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Stanley O'Neill Jr., survenu à Québec le 7 décembre 2020. Il était l'époux de feu Francine Renaud, fils de feu Laurette Richard et de feu Stanley O'Neill. Il habitait à Québec. La famille recevra les condoléancesLa mise en colombarium des cendres de M. O'Neill se fera en toute intimité le dimanche 26 septembre 2021, à la Souvenance, 301 Rang Sainte-Anne, Québec (QC) G2G 0G9. Il laisse dans le deuil ses enfants : Karen O'Neill et Michael O'Neill (Kathy McPhee); ses petits-enfants : Alex St-Pierre, Joey St-Pierre (Caroline Drouin), Stephanie Taylor (Luke Taylor) et Shawn O'Neill (Laura O'Neill); ses arrière-petits-enfants : Max O'Neill, Emma O'Neill, Sophie Taylor et Owen Taylor; ses frères et sœurs : feu Carol Sénéchal (feu Gerry Sénéchal), Janis Rosa (Mario Rosa), Terry O'Neill (Maureen O'Neill) et Donna Koprianjak (Zdenko Koprianjak); ses beaux-frères et belles-sœurs : Louise Renaud (feu Jacques Roy), Luc Renaud (Marie-Josée Béliveau) et Normand Renaud (Lise-Marie Gravel); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des amis très chers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Manoir Ronald McDonald de Québec, 2747 boulevard Laurier, Québec (QC) G1V 2L9, téléphone : 418 651-1771. https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/manoir-ronald-mcdonald-de-quebec/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.