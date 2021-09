Bruno Marchand recrute une ex-conseillère municipale et ancienne haute dirigeante d’Équipe Labeaume

Présentant une équipe majoritairement féminine, Bruno Marchand, chef de Québec Forte et fière (QFF) a recruté l’ancienne conseillère municipale et ex-directrice générale d’Équipe Labeaume, Marie France Trudel, qui se présentera dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, à Beauport.

Mme Trudel a d’abord été conseillère municipale pour l’Action civique (2005-2009). Elle a ensuite été élue sous la bannière d’Équipe Labeaume (ÉL) en 2009 puis en 2013.

En novembre 2017, elle a perdu son district de justesse contre la colistière de Jean-François Gosselin de Québec 21. Jusqu’à ce printemps, elle était directrice générale d’Équipe Labeaume. Entre temps, elle avait tenté sa chance avec les libéraux provinciaux lors du scrutin de 2018, mais elle a perdu dans la circonscription de Montmorency.

«Il n’y a plus d’Équipe Labeaume»

Pourquoi une politicienne aussi associée à Équipe Labeaume a-t-elle choisi QFF plutôt qu’Équipe Savard qui est pourtant dirigée par la dauphine du maire sortant? «J’étais membre d’Équipe Labeaume et il n’y a plus d’Équipe Labeaume, a répliqué Mme Trudel. Ça a changé de nom, ça a changé de candidats. La majorité des conseillers qui étaient en poste ne reviennent pas.»

Mme Trudel s’est vivement défendue d’un quelconque opportunisme politique. «Équipe Labeaume n’existe plus. Donc, je suis allée vers des horizons nouveaux (...) Non, je ne suis pas opportuniste. Je vous dirais que je suis folle de rembarquer là-dedans. Mais c’est ma passion», a-t-elle répété.

Cette dernière a ajouté avoir initialement pris la décision de ne plus se présenter en politique. Or, elle dit avoir changé d’avis après avoir été «charmée» avec Bruno Marchand. «J’ai eu un coup de foudre professionnel. Le match était parfait, a-t-elle révélé. Ça a rallumé la flamme du service aux citoyens complètement.»

Parité et pas encore de colistier

On savait déjà que QFF se trouvait en zone paritaire côté candidatures.

Jeudi, à la veille du déclenchement officiel de la campagne électorale, le parti a confirmé qu’il présentera finalement 13 femmes et 9 hommes pour les 22 postes qui sont en jeu : un maire et 21 conseillers municipaux.

Outre Mme Trudel, Charlotte Vachon, une spécialiste en éducation, se présentera dans Maizerts-Lairet. Aussi, la jeune entrepreneure Sophia Laababsi sera candidate pour QFF dans le district du Plateau, à Sainte-Foy.

Le parti a également annoncé que le colistier ou la colistière du chef ne sera annoncé que la semaine prochaine au moment du dépôt formel des candidatures.

