GAGNON, Louise Lemieux



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Louise Lemieux, épouse de feu monsieur Raymond Gagnon. Elle était la fille de feu dame Antonia Dussault et feu monsieur Théophile Lemieux. Elle demeurait à Lévis.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Aline (Gabriel Lambert), Marthe (Lester Parent) et Diane (feu Laurent Lord) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines sans oublier sa belle-famille Gagnon et plusieurs amis. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca