BOISSONNEAULT, Colette Bernier



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 19 août 2021, est décédée à l'âge de 79 ans et 8 mois, dame Colette Bernier épouse de feu monsieur Serge Boissonneault. Elle demeurait à La Pocatière et était native de Montmagny. Les membres de la famille accueilleront parents et ami(e)s à lade 12 h à 14 h 50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil son fils Christian (Émilie Desroches), sa petite-fille Marianne Firth; sa belle-sœur Lorraine Joncas (feu Yvon Bernier), son beau-frère Michel Bernier (feu Micheline Bernier); sa filleule Catherine Bernier; ses neveux et ses nièces: Nathalie, Stéphane, Chantale, Paule, Steve.Sont aussi affectés par son départ ses cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière. Don en ligne :www.fondationhndf.ca