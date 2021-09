ALAIN, Edouard (Eddy)



À l'Hôtel-Dieu de Québec le 9 septembre 2021, à l'âge de 85 ans et 6 mois est décédé monsieur Edouard (Eddy) Alain. Il était le fils de feu madame Séraphia Matte et de feu monsieur Louis Joseph Alain. Il était l'époux de madame Michelle Roy. Il demeurait à Québec, arrondissement Beauport. Tout au long de sa vie, Eddy s'est engagé auprès des siens. Il était dévoué, attentionné envers tous et ses comportements exemplaires vont assurément servir d'inspiration pour tous ceux et celles qui ont eu le privilège de le côtoyer. Il était vraiment un homme d'exception. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Serge Fortin), Richard (Nadia Lapointe), Denis et François; ses petits-enfants : Cédrick Rousseau, Olivier Rousseau (Catherine Lavoie), Jessica Alain (Étienne Malenfant), Sabrina Alain (Anthony Boily) et Amélie Alain (Léo Petitclerc); ses frères et sa sœur : Jean-Paul (feu Jacqueline Rochette), Thérèse, Raymond (Marjolaine Fiset), feu Ulric (Rose Gilbert) et feu Marcel (feu Thérèse Rochette); belles-sœurs et beau-frère : Denise Roy, Monica Bilodeau Mercier et feu Jean Roy; ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances àde midi à 15h.La famille remercie spécialement le docteur Jérôme Arseneault, de l'Unité de médecine familiale de l'hôpital Saint-François-d 'Assise et l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour le dévouement et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.