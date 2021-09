BOUCHARD, Josette Dupéré



À l'Hôpital Saint-François D'Assise, le 10 septembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Josette Dupéré, épouse de feu monsieur Emmanuel Bouchard. Elle était la fille de feu madame Ida Auclair et de feu monsieur Léandre Dupéré. Native de Beauport, elle demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). La famille vous accueillera le mercredi 22 septembre de 19h00 à 21h30 ainsi que le jeudi 23 septembre de 13h00 à 14h au centre commémoratifet de là au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue du Fargy.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Louis Beauséjour) et François; son petit-fils unique Félix Beauséjour; ses sœurs et son frère : Carole (Jean-Guy Bouchard), Rémy (Lucie Langevin), Francine et Danielle (Pierre Jacques); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Bouchard : Pierre (Pauline Busque), Denys, Hélène (Richard Allen) et Pierre (Johanne Massé) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS) 1, avenue du Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec (Québec) G1N 2W1, tél.: 418 691.0766, https://fondationfais.org/