BEAUCHEMIN, Jeannette Corriveau



Au CHLSD Champlain-Chanoine-Audet, le 28 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeannette Corriveau, épouse de feu monsieur Jean-Jacques Beauchemin, fille de feu Charles-Henri Corriveau et de feu Alexina Aubé. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line (Gaétan Perreault), Johanne (Réjean Turcotte), Claudine (Richard Robin) et Bruno; ses petits-enfants: Joanie (Simon Pelletier), Catherine (Guillaume Bernard) et Samuel (Caroline Morency), Marie-Eve (Benoit Grenon) et Mathieu (Anne-Marie Goulet), Andréanne (Olivier Lafrennière), Nicolas (Angela Duchesne) et Louis (Geneviève Leduc); ses arrière-petits-enfants : Félix, Julien, Xavier, Elliot et Jacob, Edward, Victoria et Xavier, Noam, Charles et Béatrice; ses soeurs et son frère : feu Rita (feu Adrien Emond), feu Jean-Paul (feu Denise Gadoury), Gisèle (feu Robert Rousseau); son beau-frère : Guy Beauchemin (Cécile Thiboutot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Villa Mon Repos et du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié au Centre régional intégré de cancérologie.Elle a été confiée au