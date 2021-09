COVID-19: le Québec franchit le cap des 400 000 cas avec 782 nouvelles infections

Le Québec a dépassé jeudi la barre des 400 000 cas confirmés de COVID-19 après 19 mois de crise sanitaire, pendant que l’Ontario a vu ses infections remonter pour ses chiffrer à près de 900.

L’Ontario a recensé 864 cas et trois décès supplémentaires, portant son bilan cumulatif à 577 253 malades et à 9632 pertes de vie. Mercredi, il était plutôt question de 593 cas, après les 577 de mardi et les 600 de lundi. Les hospitalisations ont légèrement augmenté (348, +2), incluant aux soins intensifs (191, +3).

Au Québec, 400 625 personnes ont contracté le virus et 11 315 sont morts à la suite de complications depuis le début de la pandémie, incluant les 782 cas et les deux décès de plus signalés jeudi. La veille, la santé publique québécoise avait comptabilisé 785 cas et un mort.

#COVID19 - En date du 15 septembre, voici la situation au Québec : https://t.co/pwoUoaSR2d pic.twitter.com/PuC7WnQzHd — Santé Québec (@sante_qc) September 16, 2021

Les hospitalisations ont progressé (256, +6) ainsi que le nombre de lits aux soins intensifs (87, +2).

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2021

400 625 personnes infectées (+782)

11 315 décès (+2)

256 personnes hospitalisées (+6)

87 personnes aux soins intensifs (+2)

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 33 111 pour un total de 12 019 857

20 120 doses administrées s'ajoutent, soit 18 886 dans les dernières 24 heures pour un total 12 686 736 doses reçues au Québec

Hors Québec, ce sont 157 291 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 12 844 027doses reçues par les Québécois

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 4052

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 171

Capitale-Nationale : 33 630

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 16 507

Estrie : 15 919

Montréal : 141 739

Outaouais : 13 389

Abitibi-Témiscamingue : 1219

Côte-Nord : 599

Nord-du-Québec : 134

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2123

Chaudière-Appalaches : 19 985

Laval : 34 969

Lanaudière : 25 945

Laurentides : 23 119

Montérégie : 55 183

Nunavik : 50

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 142

Hors Québec: 746

Région à déterminer: 4

Total: 400 625 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 53

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 271

Capitale-Nationale : 1119

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 563

Estrie : 356

Montréal : 4784

Outaouais : 216

Abitibi-Témiscamingue : 9

Côte-Nord : 4

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 47

Chaudière-Appalaches : 370

Laval : 926

Lanaudière : 517

Laurentides : 512

Montérégie : 1564

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 4

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 11 315 décès

La situation au Canada

Ontario: 577 253 cas (9632 décès)

Québec: 400 625 cas (11 315 décès)

Alberta: 273 820 cas (2495 décès)

Colombie-Britannique: 176 480 cas (1873 décès)

Saskatchewan: 60 149 cas (629 décès)

Manitoba: 59 466 cas (1203 décès)

Nouvelle-Écosse: 6260 cas (94 décès)

Nouveau-Brunswick: 3129 cas (48 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1551 cas (7 décès)

Yukon: 712 cas (9 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 679 cas (1 décès)

Nunavut: 659 (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 260 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 561 056 (27 310 décès)

