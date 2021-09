TURCOTTE, Gertrude Bégin



À la Résidence de Sainte-Hénédine, le 25 octobre 2020, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédée madame Gertrude Bégin, épouse de feu monsieur Edmond Délipha Turcotte. Elle demeurait autrefois à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Donald Bélanger), Élizabeth (Daniel Larivière), Hélène (Marc-André Larivière), Jean-Paul (Hélène Goulet), Marcel (Johanne Laterreur), feu Marie et Suzanne (Abderrahman Mahfoud); ses petits-enfants: Sophie Bélanger; Jérôme Larivière; Julie, Étienne et Patricia Larivière; Anne-Marie, Caroline, Antoine et Samuel Turcotte; Thomas, Alexandre et Mathieu Turcotte; Zaki Mahfoud et leurs conjoint(e)s. Elle laisse également dans le deuil ses 17 arrière-petits-enfants; son beau-frère et ses belles-soeurs : Marc Larose (feu Rachel Turcotte), Jeannette Demers (feu Laval Turcotte) et Gertrude Boissonneault (feu Noël Turcotte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Laura (Joseph Guillemette), Régina (Philippe Carrier), Rose (Edmond Pelchat), Hilaire (Marie-Clarisse Gendreau), Hélène (Roland Sévigny), Julienne (Alphonse Guillemette), Germaine (Armand Boutin, Louis Vallières), Sr Bérénice m.o., Rosaire (Rose-Hélène Beaudoin), Thérèse (Louis-Philippe Boutin), Pamphile (Marguerite Guay), Victorine (Georges-Edmond Gosselin), Paul-Émile (Salomé Lévesque), Madeleine (Marcel Guay, Napoléon Patry), Huguette (Rosaire Parent); et ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Turcotte: Claire-Hélène (Simon Grégoire), Marie-Paule (Florent Dumont), Lionel et Jeanne d'Arc (Raymond Goulet (Fernande Marcoux)). Sincères remerciements au Dr Yvan Mathieu et au personnel de la Résidence de Sainte-Hénédine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/) ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 9h.