BÉLANGER, Paul



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Paul Bélanger, survenu le 25 août 2021, à la Maison Michel-Sarrazin suite à un long combat contre le cancer. Il est allé rejoindre les siens, sa mère Simone Métivier, son père Benoit Bélanger et son frère Jean Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, sa sœur Louise Bélanger (Michel Jourdain), sa nièce et son neveu : Annie Jourdain et Rémi Jourdain (Geneviève Miller); petits-neveux et petites-nièces : Jacob, Félix et Rosalie Jourdain, Vincent, Anaïs Lafond ainsi que ses cousins, cousines et de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel de l'unité d'oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que celui de la Maison Michel-Sarrazin pour leur grand dévouement et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666 ou la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (Qc) G1S 1C1, 418 687-6084.