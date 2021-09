MARTEL, Roger



Au Centre d'hébergement Saint-Apollinaire, le 8 septembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Roger Martel, époux de dame Henriette Martel. Il était le fils de feu dame Alma De La Durantaye et feu monsieur Georges Martel. Il demeurait à Saint-Apollinaire.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Henriette; ses filles : Annie, Geneviève et Eveline (Frédéric Garnier); ses petits-enfants : Justin, Maxim, Émile, Léonie, Adam, Mia et Alice; ses frères et sa sœur : Lucien (Lucie Pagé), feu Maurice (Claire Ménard) et feu Georgette (Pierre Joncas); sa belle-sœur Diane ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Apollinaire pour leur humanisme, leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Crohn et Colite Canada : 600-60 St. Clair Avenue East, Toronto, ON M4T 1N5 tél. : 416 920-5035, sans frais 1 800 387-1479, site web : https://crohnetcolite.ca/