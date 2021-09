BERNIER, Jeannine Plourde



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Jeannine Plourde, épouse de monsieur Oscar Bernier. Elle était la fille de feu dame Gabrielle Lévesque et feu monsieur Bruno Plourde. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Oscar; ses enfants : Guy, Sylvie (Benoit) et Christine (Yves); ses petits-enfants : Caroline, Emanuelle (David), Jean-Maxime, Pierre-Antoine (Stéphanie), Marie-Michèle, Louis-Philippe, Stéphane (Karine) et Eve-Marie; ses arrière-petits-enfants : Mélodie, Mégane, Malcom, Juliette et Logan; son frère Aimé ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Robert, Camilien, Roger, Paul-Émile, Rollande, Florence, Maurice et André. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du B-4000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que celui du CLSC Orléans pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5 , tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca