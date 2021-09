THIBAULT, Colette Gagnon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 août 2021 à l'âge de 88 ans et 8 mois est décédée Madame Colette Gagnon. Elle était l'épouse de feu Joseph Thibault et fille de feu Ernest Gagnon et de feu dame Léonie Marceau. Elle demeurait à St-Michel-de-Bellechasse. Ses proches sont maintenant privés d'une femme dévouée à sa famille, amicale et généreuse. La famille recevra les condoléances, le jour des funérailles,à compter de 9h30.suivi de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Pierre Gagnon) Jean (feu Johanne Poulin); sa petite-fille Alicia Poulin (Marc Dupont) et ses arrière-petits-enfants: Éliot et Loan; sa sœur et son frère: Maryse Gagnon (Jean-Claude Boutin) et André Gagnon (feu Diane Fortin) et leurs enfants. Elle laisse également dans le deuil des neveux et nièces, enfants de ses belles-sœurs décédées: Marguerite Thibault (feu Roméo Létourneau) Yvonne Thibault (feu Gilles Cadrin). Outre ses parents et son époux, elle a rejoint son frère Jean, sa belle-fille Johanne et son petit-fils Dimitri; ses beaux-frères: Charley et Alphonse Thibault. La famille tient à remercier le personnel soignant de la Résidence Les Marronniers de Lévis et celui du CHSLD de Lévis qui ont su faire preuve de bienveillance et d'amour, et qui lui ont donné des soins de grande qualité. Tous accomplissent un travail colossal en ces temps de pandémie. Merci spécial à M. Gaétan Denault. La direction des funérailles a été confiée à la